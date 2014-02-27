Януковича могли вивезти в Росію на крейсері «Москва» - джерела

Про це УНІАН повідомили кілька джерел на флоті.

Як зазначив один зі співрозмовників агентства, 24 лютого після обіду крейсер «Москва» повернувся до Севастополя після несення вахти на Олімпіаді в Сочі. Корабель, згідно з плановим заходам, повинен був залишатися тривалий час в Севастополі, після чого у нього були заплановані навчання в Сирії.

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Однак, як повідомило інше джерело УНІАН в ЧФ РФ, крейсер «Москва» провів повну заправку паливом і до 19.00 відплив з Севастополя у невідомому напрямку.

Як відзначають співрозмовники агентства, ніяких планових заходів на найближчий час у ракетного крейсера «Москва» заплановано не було.

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