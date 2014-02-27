Януковича могли вивезти в Росію на крейсері «Москва» - джерела
Чорноморський флот Російської Федерації міг 24 лютого вивезти екс-президента Віктора Януковича з Криму на ракетному крейсері «Москва».
Про це УНІАН повідомили кілька джерел на флоті.
Як зазначив один зі співрозмовників агентства, 24 лютого після обіду крейсер «Москва» повернувся до Севастополя після несення вахти на Олімпіаді в Сочі. Корабель, згідно з плановим заходам, повинен був залишатися тривалий час в Севастополі, після чого у нього були заплановані навчання в Сирії.
Читайте такожРосія задовольнила прохання Януковича про захист - ЗМІ
Однак, як повідомило інше джерело УНІАН в ЧФ РФ, крейсер «Москва» провів повну заправку паливом і до 19.00 відплив з Севастополя у невідомому напрямку.
Як відзначають співрозмовники агентства, ніяких планових заходів на найближчий час у ракетного крейсера «Москва» заплановано не було.
Читайте такожзаява Януковича про те, що він як і раніше вважає себе Президентом України