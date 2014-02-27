Велика Британія пильно стежить за подіями в Криму – заява МЗС

"Ми дуже стурбовані ситуацією в Криму. Ми отримуємо повідомлення про те, що озброєні люди сьогодні вранці взяли під контроль будівлі адміністрації в українському Криму. Ми пильно стежимо за ситуацією", - йдеться в заяві британського МЗС, яке цитує РИА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, невідомі зі зброєю захопили у четвер вранці будівлі кримського парламенту і уряду. За даними Могильова, в кожній з адмінбудівель - по 50 людей. Їхні вимоги до цих пір не озвучені.

Голова РМ Криму Анатолій Могильов у ефірі державного телеканалу закликав до спокою і почав переговори з терористами. Проте ті відмовилися, пославшись на те, що не уповноважені вести переговори.

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Пізніше президія Верховної ради АРК, представників якої ті, хто захопив будівлі, пропустили до ВР АРК, заявила, що ініціює проведення всекримського референдуму з питання "вдосконалення статусу автономії та розширення її повноважень" і виступила з відповідним зверненням.

Водночас, Україна закликає всіх учасників Будапештського меморандуму гарантувати безпеку, територіальну цілісність і єдність України. Про це заявив у Верховній Раді кандидат на посаду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк перед голосуванням щодо обрання глави уряду.

Нагадаємо, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.