У Севастополь приїхали депутати-єдинороси з Держдуми - ЗМІ
У Севастополь сьогодні прибула група депутатів Держдуми РФ у складі віце-спікера російського парламенту Володимира Васильєва, депутатів Державної Думи Валентини Терешкової, Ірини Родніної, Миколи Валуєва та інших (партія «Єдина Росія»).
За інформацією сайту «Цивільна оборона», біля будівлі міської державної адміністрації відбулася зустріч російських гостей з жителями Севастополя. Депутати також поклали квіти до Вічного вогню біля меморіальної стіни «Героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках».
Відповідаючи на запитання журналістів, депутати повідомили, що мають намір одержати інформацію про те, що відбувається в місті, безпосередньо від севастопольців, повідомляє сайт.
Офіційна інформація місцевих органів влади щодо візиту російських депутатів наразі відсутня.
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Валуєв на своїй сторіночці в Twitter сьогодні написав: "Прибув до Севастополя, щоб підтримати жителів Криму. Друзі, Росія з вами!".
Також він додав: "Йде інформаційна війна. Ми прилетіли в Місто-герой Севастополь, щоб особисто поспілкуватися з жителями, дізнатися ситуацію зсередини".
Як повідомляв УНІАН, 26 лютого біля ВР Криму пройшли два мітинги – кримсько-татарського меджлісу і активістів партії «Русское единство» і козаків. Загалом зібралося 10 тисяч людей. ВР Криму збиралася розглянути два питання: про суспільно-політичну ситуацію в Криму і звіт Радміну. Засідання не відбулося. Люди, що зібралися, билися, в натовпі була штовханина.
Сьогодні невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради і Ради міністрів АР Крим у центральній частині Сімферополя, вивісивши там російські прапори. Вимоги захоплювачів, яких у кожній будівлі по 50 осіб, офіційно не озвучені. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".
Президія Верховної ради АРК, представників якої захоплювачі пропустили в приміщення ВР АРК, ініціює проведення загальнокримського референдуму з питання "удосконалення статусу автономії і розширення її повноважень" і виступила з відповідним зверненням.
У центрі Севастополя обстановка продовжує залишатися порівняно спокійною.