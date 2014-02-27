У Севастополь приїхали депутати-єдинороси з Держдуми - ЗМІ

За інформацією сайту «Цивільна оборона», біля будівлі міської державної адміністрації відбулася зустріч російських гостей з жителями Севастополя. Депутати також поклали квіти до Вічного вогню біля меморіальної стіни «Героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках».

Відповідаючи на запитання журналістів, депутати повідомили, що мають намір одержати інформацію про те, що відбувається в місті, безпосередньо від севастопольців, повідомляє сайт.

Офіційна інформація місцевих органів влади щодо візиту російських депутатів наразі відсутня.

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Валуєв на своїй сторіночці в Twitter сьогодні написав: "Прибув до Севастополя, щоб підтримати жителів Криму. Друзі, Росія з вами!".

Також він додав: "Йде інформаційна війна. Ми прилетіли в Місто-герой Севастополь, щоб особисто поспілкуватися з жителями, дізнатися ситуацію зсередини".

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого біля ВР Криму пройшли два мітинги – кримсько-татарського меджлісу і активістів партії «Русское единство» і козаків. Загалом зібралося 10 тисяч людей. ВР Криму збиралася розглянути два питання: про суспільно-політичну ситуацію в Криму і звіт Радміну. Засідання не відбулося. Люди, що зібралися, билися, в натовпі була штовханина.

Сьогодні невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради і Ради міністрів АР Крим у центральній частині Сімферополя, вивісивши там російські прапори. Вимоги захоплювачів, яких у кожній будівлі по 50 осіб, офіційно не озвучені. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Президія Верховної ради АРК, представників якої захоплювачі пропустили в приміщення ВР АРК, ініціює проведення загальнокримського референдуму з питання "удосконалення статусу автономії і розширення її повноважень" і виступила з відповідним зверненням.

У центрі Севастополя обстановка продовжує залишатися порівняно спокійною.