Клюєв перебуває в Києві, і МВС про це знає - журналіст

Про це з посиланням на свої джерела повідомив журналіст Мустафа Найєм на своїй сторінці в Фейсбук.

Журналіст також зазначає, що у зв'язку з цією информацією у нього є низка питань до нового глави МВС України Арсена Авакова, чому Андрій Клюєв ще на свободі, чи він отримав повістку і чи допитали його за останніх подій.

Журналіст також висловлює припущення, що якщо відповіді на ці питання не прозвучать, "то можна сміливо припустити, що всіх знову купили".

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2014 року екс-президент Віктор Янукович призначив Клюєва Головою Адміністрації Президента України.

23 лютого Клюєв подав заяву про відставку з посади голови Адміністрації Президента.

Громадська комісія з розслідування і попередження порушень прав людини в Україні включила Андрія Клюєва до списку вищих посадових осіб, причетних до неправомірного застосування сили проти учасників акцій протесту.

Раніше Мустафа Найєм повідомляв про те, що лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош зустрічався з Януковичем у день розстрілу майданівців. Пізніше ця інформація була підтверджена самим Ярошем.