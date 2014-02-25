Клюєв подав у відставку

Про це УНІАН повідомив сам Андрій Клюєв.

Він підтвердив, що добровільно написав заяву про відставку і зустрівся з Віктором Януковичем в Криму виключно для того, щоб особисто передати свою заяву. Так само він заявив, що був фактично відсторонений від прийняття будь-яких рішень щодо врегулювання конфлікту і не знав про підготовку силового сценарію. Клюєв впевнений, що слідство розбереться з усіма обставинами цій трагедії, а винні понесуть покарання.

Так само, як стверджують наші джерела, на зворотному шляху в Київ на вже екс-главу Адміністрації Президента було скоєно напад, а сам він отримав серйозне поранення. За відомостями джерела, автомобіль Клюєва забрали невідомі. Проте сам він цю інформацію коментувати поки відмовився.