Комісія з розслідування порушень прав людини назвала 25 чиновників, причетних до злочинів проти людяності

На цьому етапі до списку вже включено 25 осіб. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Комісії.

«Таке рішення Комісії, зокрема, узгоджується з намірами Ради Європейського Союзу, а саме: якнайшвидше визначити список українських високопосадовців, щодо яких буде застосовано персональні санкції», - про це сьогодні заявив голова комісії Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор НаУКМА, Надзвичайний і Повноважний Посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2002—2005).

Він зазначив, що Комісія складає список посадовців, причетних до репресій супроти українського народу. На цьому етапі до такого списку чиновників вже включено 25 осіб, серед яких:

1. Віктор Янукович – Президент України.

2. Андрій Клюєв – глава Адміністрація Президента України, екс-секретар РНБО.

3. Сергій Арбузов – виконуючий обов’язки прем’єр-міністра України.

4. Віталій Захарченко – екс-міністр внутрішніх справ.

5. Віктор Пшонка – екс-генеральний прокурор України.

6. Андрій Портнов – перший заступник глави Адміністрації Президента України.

7. Олена Лукаш – міністр юстиції України.

8. Юрій Бойко – віце-прем’єр-міністр України.

9. Леонід Кожара – міністр закордонних справ України.

10. Володимир Рибак – голова Верховної Ради України.

11. Микола Азаров – екс-прем’єр-мінстр України.

12. Олександр Попов – екс-голова КМДА.

13. Володимир Сівкович – заступник секретаря РНБО.

14. Валерій Коряк – начальник ГУ МВС України в м. Києві.

15. Петро Федчук – заступник начальника ГУ МВС України в м. Києві.

16. Володимир Олійник – народний депутат України.

17. Олександр Єфремов – народний депутат України.

18. Юрій Мірошниченко – народний депутат України.

19. Вадим Колесніченко – народний депутат України.

20. Михайло Чечетов – народний депутат України.

21. Олександр Царьов – народний депутат України.

22. Олена Бондаренко – народний депутат України.

23. Геннадій Кернес – міський голова Харкова.

24. Михайло Добкін – голова Харківської ОДА.

25. Володимир Константинов – голова Верховної Ради АР Крим.

За результатами вивчення додаткової інформації, Комісія розширюватиме список таких українських посадовців. В майбутньому цей перелік може бути взятий за основу при формуванні списку підозрюваних для органів українського та міжнародного правосуддя.

Василенко також зазначив, що Комісія вже долучилася до кампанії масової подачі громадянами України заяв до Європейського суду із прав людини зі скаргами щодо порушення їхнього права на свободу мирних зібрань, передбаченого Конституцією України та Європейською конвенцією з прав людини.

Довідка: Комісія з розслідування порушень прав людини в Україні створена 27 січня 2014 р. Її діяльність спрямована на розслідування порушень прав людини під час реалізації громадянами права на мирні зібрання, починаючи з 30 листопада 2013 р. Голова Комісії - Володимир Василенко. До складу Комісії увійшли також Олег Березюк, Станіслав Шевчук, Йосип Зісельс, Євген Сверстюк, Василь Кисіль, Микола Козюбра, Данило Курдельчук, Микола Сірий, Василь Овсієнко, Григорій Омельченко, Мирослава Антонович, Станіслав Батрин, Володимир В’ятрович, Катерина Левченко, Руслана Лижичко, Олена Суслова, Михайло Басараб. Секретар комісії - адвокат Юрій Кушнір. Комісія працює за трьома основними напрямками — відновлення порушених прав громадян, інформаційно-роз’яснювальна робота, формування «Чорної книги порушень прав людини в Україні».

Громадська Комісія з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні