Крим відгородився від України озброєними блокпостами

На блокпостах разом з автоматниками стоять і люди у цивільній одежі зі стрічками у кольорах прапору Росії. Вони разом перевіряють авто, які прямують до Криму та неохоче дають коментарі, передає ТСН.

На блокпосту біля селища Армянське вартує близько півсотні озброєних автоматами чоловіків та сотня молодиків з найближчих сіл та Севастополя. Вони перегородили трасу бетонними блоками та створили вогньові точки з мішків із прапорами РФ, на одному з яких журналісти помітили дбайливо накритий від дощу ручний кулемет Калашникова.

Люди, які заблокували дорогу говорять, що Крим повинен відійти до Росії, а мета блокпосту - "не допустити до Криму бандерівців".

При цьому, судячи зі встановленого армійського намету та польової кухні, вони облаштувались на блокпосту на тривалий час.

Подібна ситуація і на блокпосту біля селища Чанагр, де вдень також з‘явились озброєні автоматами Калашнікова люди у камуфляжі та молодики. Але тут, до журналістів поставилися агресивніше.

Люди, які охороняють блокпост, у категоричній формі заборонили знімати та наголосили, що вони не зможуть "гарантувати безпеку та цілісність авто і знімальної апаратури" у разі, якщо кореспонденти почнуть знімати матеріал.

Єдине, що змогли зробити наші кореспонденти - це зняти відео на автомобільний регістратор. На кадрах чітко видно людей з військовою виправкою у формі "Беркуту" з Калашниковими у руках.