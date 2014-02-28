ОБСЄ направить в Крим своїх спецпосланців
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхалтер серйозно стурбований поточними подіями в Криму і оголосив про візит свого особистого посланця Тіма Гулдиманна і Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Сорс протягом найближчих днів.
Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.
"Я закликаю всі сторони вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості і утриматися від насильства", - сказав він.
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За його словами, ОБСЄ надішле в Крим своїх спецпосланців, які вирушать в Крим в найближчі кілька днів, щоб, використовуючи свої навички та досвід, впливати на ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму на позачерговій сесії в четвер призначила на 25 травня референдум про розширення повноважень регіону, відправила у відставку голову Ради міністрів Анатолія Могильова і обрала прем'єром автономії Сергія Аксьонова.
Центрвиборчком підстав для референдуму не бачить.