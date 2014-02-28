Адміністрація США консультується з Конгресом щодо допомоги Україні

"Ми консультуємося з Конгресом з питання надання гарантій за позиками України та іншої допомоги. Ця робота ще не закінчена", - повідомила журналістам представник Держдепу Джен Псакі.

За її словами, Вашингтон також консультується з міжнародними партнерами, щоб сприяти українському уряду в забезпеченні стабільності та проведенні реформ, передає РИА Новости.

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Раніше влада США говорила про можливі гарантії за кредитами України обсягом до 1 мільярда доларів. Вашингтон привітав рішення України звернутися за фінансовою підтримкою до МВФ.

Представник Білого дому Джей Карні заявив у четвер, що США не виключають виділення позик Україні.