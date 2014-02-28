КСУ просить Генпрокуратуру випустити за кордон двох суддів
Конституційний суд України звернувся до Генеральної прокуратури з проханням дозволити виїхати двом суддям на лікування за кордон.
"Судді КСУ вкрай стурбовані тим, що Овчаренко В.А. та Головін А.С. не мають можливості виїхати за межі України, тоді як суддя Овчаренко В.А. потребує проведення запланованого курсу лікування, а Головіна А.С. - проведення термінової операції. Нездійснення цих лікувальних заходів загрожує їх життю і здоров'ю. Просимо доручити відповідним органам та їх посадовим особам тимчасово зняти заборону на виїзд за кордон на період лікування Овчаренка В.А. та Головіна А.С.", - йдеться в тексті звернення, опублікованому на сайті КСУ.
Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді", згідно з яким ГПУ було доручено заборонити виїзд за кордон суддям КСУ.