Начальник Генштабу досі віддає "злочинні накази" – журналіст

Про це з посиланням на власні джерела на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Святослав Цеголко.

Читайте такожНовий начальник Генштабу Ільїн планував кинути армію проти Майдану

"Начальник Генштабу Януковича і далі видає злочинні накази. За моєю інформацією, Юрій Іл'їн ще вчора наказував передислоковуватися військовим з Керчі в Севастополь. Після приїзду нового міністра оборони Тенюха він ліг у лікарню", - написав він.

"Арештувати його складно, оскільки правоохоронці Криму деморалізовані. Але арештовувати потрібно, оскільки він давав накази використовувати військових проти Майдану", - додав Цеголко.