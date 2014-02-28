Начальник Генштабу досі віддає "злочинні накази" – журналіст
04:51, 28 лютого 2014Політика
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Начальник Генштабу збройних сил Юрій Ільїн, призначений четвертим президентом Віктором Януковичем, досі віддає накази.
Ільїн ще вчора наказував передислоковуватися військовим з Керчі в Севастополь
Про це з посиланням на власні джерела на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Святослав Цеголко.
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"Начальник Генштабу Януковича і далі видає злочинні накази. За моєю інформацією, Юрій Іл'їн ще вчора наказував передислоковуватися військовим з Керчі в Севастополь. Після приїзду нового міністра оборони Тенюха він ліг у лікарню", - написав він.
"Арештувати його складно, оскільки правоохоронці Криму деморалізовані. Але арештовувати потрібно, оскільки він давав накази використовувати військових проти Майдану", - додав Цеголко.
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