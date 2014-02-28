Москва перевіряє на бойову готовність 150 тисяч військових та 1000 танків

Небом над західним та центральним військовими округами Росії весь день літають бойові літаки. На бойову готовність перевіряють 150 тисяч військових, 80 кораблів, 90 літаків, 120 гвинтокрилів, близько 1000 танків.

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Після сигналу тривоги вони пересуваються до так званих "заданих точок", там вони чекатимуть наступних вказівок. Ці точки можуть знаходитися де завгодно, про вказівки командири дізнаються, лише відкривши таємні пакети, повідомляє ТСН.

Армію, твердять, перевіряють на готовність вирішувати кризові становища, які загрожують безпеці Росії. Тим часом російський МЗС називає новостворений український Кабмін "урядом переможців", зазначаючи, що туди входять представники націонал-екстремістів.

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Учора в Москві підтвердили пресі: дійсно надали притулок Віктору Януковичу, оголошеному в розшук в Україні. Мовляв, цим кроком Росія не дає правових оцінок, просто сусідня держава вирішила підтримати людину, яка опинилася в біді.

В Росії переконані, що Януковичу та його родині загрожує реальна небезпека.

В розмові з держсекретарем США Джоном Керрі Сергій Лавров вкотре наголосив, що Росія вважає необхідним виконання угод 21 лютого. А з оточення самого Віктора Януковича повідомили: сьогодні о третій годині дня за Києвом він дасть прес-конференцію в Ростові-на- Дону.