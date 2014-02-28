У Дніпропетровську згоріли 25 автобусів
08:53, 28 лютого 2014Політика
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У Дніпропетровську на території підприємства згоріли 25 автобусів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 02.50 у Дніпропетровську по вул. Краснозаводська, 5б, на території ТОВ «Автотранссервіс» виникло загорання автобусів на загальній площі 1000 кв.м.
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«Внаслідок пожежі знищено 25 та пошкоджено 2 автобуси», - йдеться в повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
О 04.54 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.
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