У Харкові сьогодні суд продовжить розгляд справи ЄЕСУ з обвинуваченням Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 10.00.

Головуючий суддя – Костянтин Садовський.

Попереднє засідання у справі ЄЕСУ, яке мало відбутися 24 січня 2014 року, було перенесене через хворобу Садовського.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький заявив, що справи Тимошенко будуть переглянуті і у випадку відсутності доказів вини - закриті.

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«Ці справи будуть переглядатися. Я дав доручення вивчити ці справи, і у випадку, якщо там немає доказів вини, звичайно, буде прийматися об'єктивне законне рішення», - сказав Махніцький, зауваживши, що він поставив перед прокурорами завдання, що прокуратура повинна нарешті в Україні виконувати ті функції, які передбачені Конституцією.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.