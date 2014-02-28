ВР повторно проголосувала за звернення до держав Будапештського меморандуму

Верховна Рада України повторно проголосувала за звернення до держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 246 народних депутатів із 315, зареєстрованих в сесійній залі.

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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов пояснював необхідність повторного голосування тим, що ряд депутатів не встигли проголосувати за це звернення. Але вийшло так, що при голосуванні було лише 225 голосів із 302 (за необхідних 226).

Турчинов заявив, що оголосить список всіх народних депутатів, які не голосували за це рішення й знову поставив на голосування дану постанову, і тоді її підтримали вже 246 із 315 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні за звернення до держав Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України проголосували 230 народних депутатів із 314, зареєстрованих у сесійній залі.

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У документі Верховна Рада України висловила занепокоєння останніми подіями в Криму, в тому числі інформацією про можливе зовнішнє втручання, що стало б прямим порушенням зобов‘язань за Меморандумом.

ВР вимагає від усіх держав-гарантів відповідно до Будапештського меморандуму практичними діями підтвердити закріплені в Меморандумі зобов'язання поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, підтвердити зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України.

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Також парламент вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі.

Членами меморандуму від 1994 року є Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки.