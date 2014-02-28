МЗС Білорусі заявляє, що Януковича та його прибічників на території країни немає

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Білорусі, про це міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив 27 лютого в Ризі після зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, відповідаючи на запитання журналістів про можливе перебування в Білорусі прихильників Януковича.

«Наскільки мені відомо, прихильників Януковича на нашій території немає. Якби ми були впевнені в тому, що люди переслідуються незаконно або тільки за їхні політичні переконання, якби ми були впевнені в тому, що такі переслідування відбуваються лише за формальними підставами, тому що люди мають абсолютно інші політичні погляди, ми, можливо, й надали б політичний притулок таким особам. Але до нас ніхто за наданням політичного притулку не звертався», - цитує Макея прес-служба МЗС Білорусі.

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«Ми негативно оцінюємо те, що відбувається зараз в Україні. Україна – наш південний сусід, у нас минулого року товарооборот був 7 млрд доларів, у позаминулому – 8 млрд доларів. Ми тісно зв'язані торгово-економічними зв'язками. Ми говоримо практично однією мовою – розуміємо один одного, коли спілкуємося українською або білоруською мовами, наші народи абсолютно близькі. Тому ми сприймаємо те, що відбувається в Україні, я б сказав, як трагедію. Ми, звичайно, жалкуємо про жертви в Україні», - сказав Макей.

Він також підкреслив, що Білорусь зацікавлена в тому, щоб Україна залишилася суверенною, незалежною, територіально цілісною державою.