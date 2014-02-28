МЗС Білорусі: важливо зберегти територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підкреслює важливість збереження територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Білорусі, про це Макей заявив 27 лютого в Ризі після зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожВР звернулася до держав Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України

На думку голови зовнішньополітичного відомства Білорусі, до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який пройшов наприкінці листопада 2013 року або відразу після нього, могли б бути зроблені відповідні кроки, які б не допустили цієї трагедії.

«Зараз, як нам здається, найголовніше – відновити стабільність, не допустити подальшого кровопролиття, забезпечити функціонування відповідних органів влади, які повинні бути легітимними. Найважливіше – зберегти територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Ми виходимо з такого підходу, для нас Україна – дуже важливий партнер», - підкреслив Макей.

Читайте такожУ Держдумі Росії працюють над спрощенням процедури приєднання нових територій - ЗМІ

Він також заявив, що ситуація на південних кордонах викликає в Білорусі «стурбованість у зв'язку з тим, що до рук низки осіб потрапила величезна кількість зброї, зокрема з арсеналів МВС і збройних сил України».

«І невідомо, де ця зброя може опинитися. Україна – це не Сирія, не Лівія, які знаходяться далеко від Європи. Україна знаходиться на кордоні з Європейським Союзом», - сказав Макей.