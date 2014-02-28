Військові охороняють територію аеропорту Сімферополя - служба авіаційної безпеки

Озброєні військові, які перебувають на аеровокзальній площі міжнародного аеропорту «Сімферополь», охороняють територію від можливих заворушень. Про це повідомляє КІА з посиланням на керівника підрозділу служби авіаційної безпеки аеропорту Володимира Перепелицю.

За його словами, військові з ранку патрулюють площу перед аеропортом, вони назвалися «самообороною» і мають намір охороняти територію від можливих зіткнень. «Ми з ними постійно підтримуємо зв'язок. Ми охороняємо пасажирів всередині аеропорту, а вони - зовні. Якщо все буде проходити мирно, як і зараз, то вони будуть залишатися тут стільки, скільки потрібно для забезпечення безпеки», - підкреслив він.

Читайте такожРосійські військові захопили ДП «Кримаерорух»

Володимир Перепелиця додав, що співробітників внутрішньої безпеки достатньо, щоб тримати ситуацію під контролем, і робота аеропорту ведеться в звичайному режимі. На питання, чи очікується найближчим часом приїзд високопосадовців, начальник від коментарів утримався.

У свою чергу озброєні силовики на питання журналістів про те, від кого вони захищають кримчан, не відповідають. На сьогоднішній момент близько 20 озброєних військових патрулюють аэровокзальну площу. Також вони зайняли будівлю з колонами, де зараз знаходиться ресторан. Його охороняють близько десятка добровольців з пов'язаними георгіївськими стрічками. Вони просять журналістів і перехожих в цілях безпеки не наближатися до будівлі ближче ніж на 30 метрів. За їх словами, вони охороняють Крим від втручання сторонніх.