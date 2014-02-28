ГПУ готує клопотання про екстрадицію Януковича

Генеральна прокуратура України має намір порушити питання про екстрадицію оголошеного у міжнародний розшук громадянина України Віктора Януковича у разі офіційного підтвердження інформації про його перебування на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

ГПУ нагадує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Януковичу оголошено підозру в організації умисного масового вбивства людей, вчиненого способом небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб та перевищенні влади і службових повноважень.

25 лютого 2014 року ГСУ Генеральної прокуратури розпочато кримінальне провадження про злочини, вчинені під час масових акцій протесту на Майдані колишніми високопосадовцями, зокрема Януковичем. Суд дав дозвіл на затримання та доставку його для обрання запобіжного заходу - взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні в Ростові-на-Дону відбудеться прес-конференція Януковича.