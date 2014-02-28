Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

14:39, 28 лютого 2014
Політика
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Віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошулинський оголосив про завершення роботи парламенту на сьогодні.

Кошулинський закрив засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що перерву у роботі оголошено до 10.00 вівторка, 4 березня.

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Крім того, у понеділок, 3 березня, об 11.00 розпочнеться Погоджувальна рада голів фракцій та комітетів.

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