Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що перерву у роботі оголошено до 10.00 вівторка, 4 березня.

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Крім того, у понеділок, 3 березня, об 11.00 розпочнеться Погоджувальна рада голів фракцій та комітетів.