Завтра відбудеться засідання Кабміну
15:26, 28 лютого 2014Політика
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В суботу, 1 березня, під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.
Яценюк анонсував завтрашнє засідання Кабміну
Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів.
Початок засідання о 10.00. Збір журналістів до 09.30.
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Порядок денний засідання наразі не публіковано.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада проголосувала за призначення Арсенія Яценюка прем’єр-міністром. Також були призначені й інші члени Кабміну.
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