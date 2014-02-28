Завтра відбудеться засідання Кабміну

Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Початок засідання о 10.00. Збір журналістів до 09.30.

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Порядок денний засідання наразі не публіковано.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада проголосувала за призначення Арсенія Яценюка прем’єр-міністром. Також були призначені й інші члени Кабміну.