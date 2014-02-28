Янукович здивований мовчанням Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в російському місті Ростов-на-Дону.

«Я вважаю, що Україна (мається на увазі Росія - УНІАН) - наш стратегічний партнер», - зазначив він. Тому Янукович вважає, що Росія повинна і зобов'язана діяти.

«Знаючи характер Володимира Володимировича Путіна, я дивуюся, чому він так, досі стримано мовчить. Це питання», - зазначив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень", оскільки Янукович залишив свою резиденцію в «Межигір'ї» і ніхто не знав, де він знаходиться.

Також ВР призначила вибори Президента України на 25 травня і постановою відновила дію Конституції 2004 року, оскільки відповідний закон, ухвалений Верховною Радою напередодні, не був підписаний Януковичем.

Ці рішення Верховна Рада прийняла конституційною більшістю - понад 300 голосів депутатів.

27 лютого у ВР була створена парламентська коаліція, яка призначила новий уряд.

Країни Європи, США і Канада визнали легітимність нової влади України.

В Україні відносно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і він оголошений у міжнародний розшук.