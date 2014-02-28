Янукович вибачився перед українським народом і "Беркутом"
Екс-президент жалкує, що в нього не вистачило сил утримати стабільність в країні.
Екс-президенту України Віктору Януковичу соромно перед українським народом і "Беркутом". Про це він заявив представникам ЗМІ на прес-конференції в Ростові-на-Дону, відповідаючи на питання "чи соромно йому за щось у всій цій історії".
"Я хочу вибачитися, перш за все, перед ветеранами, українським народом. За те, що сталося в Україні. За те, що у мене не вистачило сил утримати стабільність і не допустити того свавілля, яке зараз діється в країні", - зазначив Янукович.
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Також він зазначив, що зустрічався з бійцями "Беркута" й вибачився перед ними.
"Їх обливали "коктейлями Молотова" і палили. В них стріляли з нарізної зброї і убивали.Я вибачаюся перед цими мужніми людьми, які стояли і невинно страждали", - підкреслив екс-президент.