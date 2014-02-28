Начальник ДАІ закликає особовий склад суворо дотримуватися законів і дисципліни

Про це йдеться в його заяві, яку поширила прес-служба ДДАІ.

"Сьогодні в Україні склалася непроста ситуація із забезпеченням правопорядку. Я розумію, як складно сьогодні працювати... Проте хотів би зазначити - коли ви приймали рішення служити в лавах органів внутрішніх справ України, ви добре розуміли, що легко не буде. Тому попереджаю кожного: за недотримання законності, порушення транспортної дисципліни, нетактовну та зухвале ставлення до громадян стосовно працівників будуть прийматися жорсткі та принципові рішення", - заявив Сіренко.

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Він зауважив, що довіра населення до працівників міліції втрачено повністю, і на те, щоб його відновити, знадобиться досить багато часу.

"Але ми повинні зробити все, щоб повернути повагу людей. Досягти цього ми зможемо тільки якісним і професійним виконанням своїх службових обов'язків. У свою чергу, обіцяю вам: я, як керівник Державтоінспекції, буду відстоювати та захищати кожного працівника, який готовий чесно і віддано служити народу України", - підкреслив начальник ДДАІ.