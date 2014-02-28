Януковичу зараз краще думати про те, що говоритиме перед судом - Сікорський

Про це повідомляє РАР з посиланням на міністра, котрий перебуває з візитом в Ірані.

"З тої інформації, яка в мене є, можу сказати, що пан Віктор Янукович сам винен, бо угода передбачала, що за 48 годин буде проголосовано повернення до старої Конституції, що сталося, і те, що цей документ буде підписаний, чого не сталося. І тому Віктор Янукович порушив цю угоду", - сказав Сікорський.

"На його місці переживав би за те, що тепер скаже прокурору та перед судом", - додав глава МЗС Польщі.

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Як повідомляв УНІАН, Янукович сьогодні на прес-конференції у російському Ростові-на-Дону заявив про порушення опозицією угоди, яка була підписана з ним 21 лютого у Києві за посередництва європейських міністрів.

Сікорський був одним із трьох міністрів, котрі вели переговори з Януковичем 20-21 лютого разом з главами МЗС Німеччини та Франції. У переговорах брав участь російський омбудсмен, котрий, однак, не підписав документ.

Угода, серед іншого, передбачала обмеження повноважень Президента шляхом повернення за 48 годин до Конституції 2004 року, підготовку нової Конституції, формування нового уряду та позачергові вибори Президента до грудня 2014 року.