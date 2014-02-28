Полторак призначений новим командувачем ВВ МВС України

Степана Полторака призначено начальником Головного управління - командувачем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті виконуючого обов'язки Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова.

Іншим своїм указом Турчинов звільнив Станіслава Шуляка з посади начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ МВС.

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Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління Генпрокуратури відкрило кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

У міжнародний розшук було оголошено колишнього Президента України Віктора Януковича та екс-главу МВС Віталія Захарченка.

Також, згідно з даними Генеральної прокуратури, загалом у рамках провадження розшукуються 24 особи – колишні керівники і співробітники МВС та СБУ, серед яких Шуляк.