Новий уряд Криму обіцяє розробити антикризову програму
Новообраний нелегітимний прем'єр АРК Аксьонов зазначив, що його кандидатура "погоджена з Президентом України Віктором Януковичем".
Наступного тижня новий уряд Криму розробить антикризову програму. Про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив самопроголошений Голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов, пише КІА.
«Протягом наступного тижня ми повинні розробити антикризову програму, яка дозволить зберегти стабільність в області фінансів і громадської безпеки», - зазначив незаконно обраний прем'єр.
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Він також охарактеризував новий склад Ради міністрів АРК, зазначивши, що всі керівники міністерств і комітетів - люди з досвідом. «Сформовано кримський уряд, я абсолютно впевнений, що він відповідає всім критеріям і нормам, впевнений, що спільно ми зможемо дійсно вирішити питання, які перед нами стоять», - зазначив нелегітимний Голова кримського уряду.
Незаконно обраний прем'єр АРК Сергій Аксьонов зазначив, що його кандидатура "погоджена з Президентом України Віктором Януковичем".
Нагадаємо, сьогодні був затверджений новий склад кримського уряду, Президії та постійних комісій кримського парламенту.