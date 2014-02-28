Рада Безпеки ООН проведе зустріч щодо України

Про це повідомив журналістам на брифінгу офіційний представник всесвітньої організації Мартін Несіркі, передає РИА Новости.

«Рада Безпеки збереться сьогодні о 15.00 (за місцевим часом) на приватну зустріч, після якої підуть консультації, щоб обговорити ситуацію в Україні», - сказав журналістам Несіркі.

Як повідомив міністр-радник постійного представництва Литви при ООН Даииус Баубліс (Литва головує в РБ ООН у лютому), «приватна зустріч» Ради означає, що на неї можуть бути запрошені представники інших країн.

Читайте такожООН готова підтримати Україну у вирішенні конфлікту в Криму - «Батьківщина»«Очікується, що постпред України Юрій Сергєєв виступить на цій зустрічі», - сказав він. За його словами, у зустрічі також візьме участь заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман.

На консультаціях буде розглянуто звернення України у зв'язку з ситуацією в країні.

Раніше в п'ятницю Верховна рада попросила скликати екстрене засідання РБ, провести моніторинг ситуації в Криму та вжити заходів у разі порушення її суверенітету.