Укртелеком втратив зв'язок із Кримом
20:38, 28 лютого 2014Політика
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«Укртелеком» офіційно повідомляє про те, що компанія втратила технічну можливість забезпечувати зв'язок між півостровом і рештою території України, а також, ймовірно, на самому півострові.
Мережі Укртелекому пошкоджено
Згідно з повідомленням, це сталося через захоплення невідомими ввечері 28 лютого 2014 року декількох вузлів зв'язку в Криму,
«В результаті дій невідомих було фізично пошкоджено декілька волоконно-оптичних магістральних кабелів компанії», - йдеться в прес-релізі компанії.
Читайте такожДержавна телерадіокомпанія «Крим» працює під наглядом озброєних людей «Як наслідок, на території півострова Крим практично припинено надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, а також нема доступу до мережі Інтернет і мобільного зв'язку ТриМоб», - підкреслюється в повідомленні.
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