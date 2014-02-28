Укртелеком втратив зв'язок із Кримом

Згідно з повідомленням, це сталося через захоплення невідомими ввечері 28 лютого 2014 року декількох вузлів зв'язку в Криму,

«В результаті дій невідомих було фізично пошкоджено декілька волоконно-оптичних магістральних кабелів компанії», - йдеться в прес-релізі компанії.

Читайте такожДержавна телерадіокомпанія «Крим» працює під наглядом озброєних людей «Як наслідок, на території півострова Крим практично припинено надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, а також нема доступу до мережі Інтернет і мобільного зв'язку ТриМоб», - підкреслюється в повідомленні.