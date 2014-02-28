Сайт стеження за літками Flightradar24 повідомляє про закриття повітряного простору над Кримом

Онлайновий сайт-радар Flightradar24 у Twitter повідомляє про закриття повітряного руху над Кримом.

Flightradar24 — це проект, створений у 2007 році шведською компанією Travel Network Ltd. Він дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками по всьому світі.