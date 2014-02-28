Україна ініціює проведення позачергового засідання глав зовнішньополітичних відомств СНД.

Як повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України, в.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, як головуючий в Раді міністрів закордонних справ СНД, ініціює проведення найближчим часом у Києві позачергового засідання у зв’язку із ситуацією, що склалася в окремих регіонах України, в тому числі АР Крим.