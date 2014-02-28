Глава Місії України при ЄС просить Ештон скликати Раду ЄС для обговорення агресії Росії в Криму

Про це кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомили в місії України при ЄС.

"У зв’язку з небезпечною ескалацією напруженості у Криму (Україна), яка веде до реальної загрози суверенітету та територіальної цілісності України, Представник України при ЄС Єлісєєв звернувся з листом до Високого Представника ЄС у закордонних справах Ештон з пропозицією скликати надзвичайне засідання Ради Міністрів ЄС у закордонних справах для вжиття невідкладних заходів з метою припинення військової агресії Російської Федерації проти України," йдеться у повідомленні Місії.

Єлісєєв також ініціював внесення зазначеного питання до порядку денного засідання Комітету у закордонних справах Європейського Парламенту, запланованого на 3-4 березня у Брюсселі, додала Місія України при ЄС.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у лютому двічі обговорювала українське питання. Десятого лютого на черговому засіданні, а 20-го лютого на екстренному, де було ухваленно рішення про запровадження адресних санкцій проти українських можновладців, причетних до насильства проти активістів Майдану.