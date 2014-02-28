Турчинов закликав Путіна негайно припинити провокації і відкликати війська з Криму



Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді України.

Турчинов зазначив: «Звертаюсь до Президента Путіна з вимогою негайно припинити провокацію і відкликати військових з Автономної Республіки Крим і працювати виключено в межах підписаних угод».

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Він нагадав Путіну, що разом із США, Великою Британією РФ є також гарантом недоторканості і цілісності території України. Він уточнив, що даний меморандум був підписаний в 1994 році, коли Україна в односторонньому порядку відмовилась від ядерної зброї.