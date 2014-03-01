Міліція затримала причетних до викрадення Луценка та Вербицького

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович, пише Українська правда.

За його словами, усі затримані мали стосунок до одного з офісних приміщень у Подільському районі столиці.

"Офіс належить громадянинові на ім’я Олексій Чеботарьов. Саме його правоохоронці підозрюють в організації та координації дій так званих "ті тушок" – колишніх та діючих спортсменів, а також раніше судимих осіб, які вчиняли протиправні дії відносно учасників протестних акцій у центрі Києва", - повідомив Величкович.

Згідно з інформацією, станом на 28 лютого тривають санкціоновані обшуки, зокрема – і в офісі на Подолі.

"Наразі правоохоронцям відомо про 13 учасників викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, двоє з них затримані. Решту зловмисників розшукують, оскільки деякий час тому вони перейшли на нелегальне становище", - зазначив замміністра.

Як відомо, Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні вранці 21 січня.

Луценко привіз у лікарню Вербицького з травмою ока. Невідомі викрали Вербицького і Луценка. За словами Луценка їх кудись відвезли, довго тримали в якомусь гаражі і били.

Потім Луценко з пакетом на голові поставили на коліна біля дерева і залишили в лісі.

Ввечері 22 січня в Бориспільській лісосмузі було знайдено тіло Юрія Вербицького з наслідками катувань.

Київська міліція тоді заявила, що Вербицький помер "в результаті переохолодження".

Однак за інформацією депутата Геннадія Москаля, він Вербицький помер, бо після завданих йому травм, то не міг пересуватися.

"Злочинна група, яка по звірячому побила гр. Вербицького Ю.Т. та залишила в лісосмузі на морозі, прекрасно усвідомлювала, що при таких травмах людина вижити та пересуватися не зможе", - заявив Москаль.

Москаль також навів результати судмедекспертизи тіла загиблого.

Напередодні новий Генпрокурор Олег Махніцький повідомив, що до викрадення і убивства причетні два чиновника МВС.