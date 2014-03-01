Радбез ООН висловив підтримку територіальній цілісності України

06:00, 01 березня 2014
Політика
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Рада безпеки ООН, надзвичайно скликана у зв'язку з ситуацією в Україні, висловила підтримку територіальній цілісності України, закликала усі сторони до політичного діалогу і нагадала про виконання міжнародних договорів, у тому числі, і Будапештського меморандуму

ООН / un.org

Про таку позицію Ради безпеки ООН, яка прозвучала в п'ятницю у Вашингтоні, повідомила після  закінчення засідання заступник постійного представника Литви в Раді безпеки ООН Рита Казрагієне, передає Газета.Ru.

«Під час дискусії було висловлено підтримку української територіальної цілісності і суверенітету. Рада вважає важливою стриманість всіх політичних гравців в Україні і закликала до політичного діалогу», - сказала литовський дипломат.

Раніше стало відомо, що Рада Безпеки ООН пішла на закриту приватну зустріч» у зв'язку з проханням України  розглянути ситуацію в країні.

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