Радбез ООН висловив підтримку територіальній цілісності України

Про таку позицію Ради безпеки ООН, яка прозвучала в п'ятницю у Вашингтоні, повідомила після закінчення засідання заступник постійного представника Литви в Раді безпеки ООН Рита Казрагієне, передає Газета.Ru.

«Під час дискусії було висловлено підтримку української територіальної цілісності і суверенітету. Рада вважає важливою стриманість всіх політичних гравців в Україні і закликала до політичного діалогу», - сказала литовський дипломат.

Раніше стало відомо, що Рада Безпеки ООН пішла на закриту приватну зустріч» у зв'язку з проханням України розглянути ситуацію в країні.