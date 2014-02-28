Аеропорт "Сімферополь" скасував у п'ятницю всі рейси з Туреччини і два вечірні з Києва

Міжнародний аеропорт "Сімферополь", територією якого в п'ятницю пересувалися кілька десятків озброєних автоматами людей без розпізнавальних знаків і в камуфляжі, скасував сьогодні всі рейси до Туреччини та з цієї країни - в цілому п'ять, а також два вечірніх рейси з Києва.

Решта 11 рейсів на виліт і приліт (міста Москва і Київ) виконані. Це можна побачити на он-лайн табло держпідприємства. Причина скасування семи рейсів на офіційному сайті не зазначена.

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