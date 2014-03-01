Кримська міліція спростовує інформацію про спробу захоплення будівлі ГУМВС в АРК

Кримська міліція заявляє, що інформація про спробу захоплення будівлі Головного управління МВС України в Автономній Республіки Крим не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим.

Зокрема, як зазначили в міліції, «на окремих інтернет-сайтах було поширено інформацію з посиланням на МЗС РФ про те, що в ніч на 1 березня невідомими озброєними людьми, спрямованими з Києва, нібито була зроблена спроба захоплення будівлі Міністерства внутрішніх справ Автономної Республіки Крим. В результаті віроломної провокації є потерпілі».

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У зв’язку з цим у кримській міліції офіційно заявили, що «ця інформація повністю не відповідає дійсності. У ніч на 1 березня ц.р. спроб захоплення та блокування будівлі ГУМВС України в АР Крим не було, ніякої стрілянини, ніяких збройних сутичок не було, відповідно постраждалих немає».

На даний час в.о. начальника Головного управління Ігор Авруцький перебуває на робочому місці, співробітники апарату Головного управління несуть службу в штатному режимі, йдеться в повідомленні.