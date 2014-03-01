"Кримський фронт" створює прес-центр у Будинку профспілок у Сімферополі

Активісти "Кримського фронту" створюють прес-центр у Будинку профспілок у центрі Сімферополя, до якого у суботу проникла група міцних чоловіків у камуфляжі і в чорних балаклавах на обличчях.

"Відбувається тотальна інформаційна війна проти Криму і, якщо ми не створюватимемо інформаційних майданчиків, люди не знатимуть, що відбувається насправді. Тут буде відкритий майданчик – запрошуватимемо кримських політиків, політологів, соціологів", - сказав на прес-конференції активіст Сергій Веселовський.

При цьому він назвав спотвореною інформацію низку українських ЗМІ про події в Криму. "Включив учора один канал, а там триває тотальна божевільна брехня", - сказав Веселовський.

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У будівлі Будинку профспілки на вулиці Севастопольська, 8 розташований "Інформаційний прес-центр" (IPC) і редакція інтернет-видання "Центр журналістських розслідувань" (ЦЖР). "Усі співробітники приходитимуть на роботу, ми обіцяємо їм, якщо їх спонсори відмовляться платити їм зарплату, звернутися до підприємців і забезпечити їм зарплату, – сказав активіст Костянтин Книрік. – Ми намагатимемося коректно максимально домовитися про правдиве висвітлення інформації і мінімізувати конфлікти при висвітленні подій".

Нагадаємо, IPC - неприбуткова громадська організація, яка працює у сфері медіа, заснована в 2002 році журналістами півдня України і Криму. IPC організовує прес-конференції і круглі столи, а також працює як тренинговий центр для журналістів. З 2008 року на базі IPC працює ЦЖР.