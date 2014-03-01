У Харкові в штурмі ОДА постраждали кілька десятків людей

У Харкові внаслідок штурму будівлі обласної державної адміністрації, де забарикадувалися активісти Євромайдану, постраждали кілька десятків людей.

Як передає кореспондент УНІАН, постраждалих активістів з будівлі ОДА виводили працівники міліції.

Найбільш постраждалих вже забрали карети швидкої допомоги.

Ще близько трьох десятків закривавлених євромайданіців зараз під охороною працівників міліції сидять на асфальті неподалік від будівлі ОДА.

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Одна карета швидкої заїхала у внутрішній двір ОДА.

Учасники штурму та люди, які зібралися біля ОДА, кричали “фашисти!” на активістів Євромайдану, яких до лікарів вели міліціонери. Дехто намагався вдарити поранених активістів.

Серед травмованих також є учасники штурму.