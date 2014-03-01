Росію звинуватили в намірі створити в Криму маріонеткову проросійську напівдержаву

Про це Більдт написав у Twitter.

"Очевидною є російська військова інтервенція в Україні. Ймовірно, короткостроковою метою є створення маріонеткової проросійської напівдержави в Криму", - написав Більдт.

"Жодна країна не має права військового втручання в місцеві проблеми іншої суверенної країни. Це основоположний принцип", - підкреслив глава МЗС Швеції.

В іншій замітці глава шведської дипломатії зазначив: "Я боюся, що в даний час у Криму розігрується сценарій, який ми вже бачили раніше. Росія створює нові сірі зони і заморожені конфлікти".

Більдт також зазначив, що знаходиться в постійному контакті з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицей.