У Маріуполі мітингувальники вивісили над мерією прапор Росії (фото)

Біля пам'ятника зібралося близько 500 чоловік, на який прийшли не лише прихильники партії.

О 12.00 мітингувальники поступово стали переходити до міськради, де вже стояли люди. Тут біля міської адміністрації стали збиратися люди, які вимагали, щоб міський голова пояснив, чому тепер підтримує правлячу партію. Вони стояли на сходинках з плакатами і російськими прапорами і вимагали, щоб міський голова вийшов до них, повідомляє 0629.com.ua.

Коли міський голова з'явився перед присутніми, то люди практично не давали міському голові сказати, навіть у мегафон його було погано чути. Тоді було прийнято рішення сісти за стіл переговорів з активістами, який організували у малому залі міської ради.

На флагштоку перед мерією один з молодих людей вивісив прапор Росії. В даний час група активістів розбила скло в дверях будівлі міської ради і прорвалася в середину.