У зв’язку з подіями в Криму зараз проходить екстрене засідання РНБО - Луценко
18:02, 01 березня 2014Політика
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За інформацією Луценка, на засіданні присутні в.о. президента України Олександр Турчинов та всі члени уряду.
В ці хвилини екстрене засідання РНБО у зв’язку з подіями в Криму.
Про це зі сцени Майдану повідомив Юрій Луценко.
Він також нагадав, що завтра відбудеться засідання Верховної Ради.
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«Українська держава є, і вона буде. Україна залишиться цілісною європейською країною», - наголосив він.
На засіданні присутні в.о. президента України Олександр Турчинов та всі члени уряду.
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