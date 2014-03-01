У зв’язку з подіями в Криму зараз проходить екстрене засідання РНБО - Луценко

В ці хвилини екстрене засідання РНБО у зв’язку з подіями в Криму.

Про це зі сцени Майдану повідомив Юрій Луценко.

Він також нагадав, що завтра відбудеться засідання Верховної Ради.

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«Українська держава є, і вона буде. Україна залишиться цілісною європейською країною», - наголосив він.

На засіданні присутні в.о. президента України Олександр Турчинов та всі члени уряду.