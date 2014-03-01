НАТО закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України

Про це він написав у своєму Твіттері.

«Росія повинна поважати суверенітет України, територіальну цілісність, кордони, в тому числі це стосується руху російських військ в Україні», - повідомив він і додав, що «терміново потрібна деескалація (ситуації) у Криму. Союзники по НАТО повинні продовжувати тісну координацію», - зазначив глава НАТО.