НАТО закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України

20:00, 01 березня 2014
Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це він написав у своєму Твіттері.

«Росія повинна поважати суверенітет України, територіальну цілісність, кордони, в тому числі це стосується руху російських військ в Україні», - повідомив він і додав, що «терміново потрібна деескалація (ситуації) у Криму. Союзники по НАТО повинні продовжувати тісну координацію», - зазначив глава НАТО.

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