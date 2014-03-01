НАТО закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України
20:00, 01 березня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це він написав у своєму Твіттері.
«Росія повинна поважати суверенітет України, територіальну цілісність, кордони, в тому числі це стосується руху російських військ в Україні», - повідомив він і додав, що «терміново потрібна деескалація (ситуації) у Криму. Союзники по НАТО повинні продовжувати тісну координацію», - зазначив глава НАТО.
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