У Криму перші шість бійців "Беркута" отримали паспорти РФ

Генеральне консульство Росії в Сімферополі почало в суботу видачу російських паспортів бійцям українського спецпідрозділу міліції "Беркут", який міністр внутрішніх справ Арсен Аваков постановив розформувати.

Як повідомляється на сторінці російського МЗС у соцмережі Фейсбук, паспорти отримали перші шість "беркутівців".

Документи їм вручив генконсул РФ у Сімферополі В'ячеслав Світличний.

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За словами російського дипломата, "беркутівці" протистояли "агресії екстремістів" в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Аваков розформував "Беркут", ухвалив рішення провести атестацію чотирьох тисяч співробітників і створити новий підрозділ.

Верховна Рада Криму 28 лютого створили у п'ятницю спеупідрозділ з охорони громадського порядку "Беркут", який буде підпорядкований виключно республіканській владі.