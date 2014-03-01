Тимошенко запропонувала свій план дій по врегулюванню конфлікту з РФ

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вважає за необхідне негайно скликати Верховну Раду та домагатися невідкладного підписання Угоди з ЄС.

Про це йдеться в її заяві, текст якої передано УНІАН.

«Росія щойно зробила черговий акт залякування України гучними заявами та рішеннями про війну. Таким чином Росія хоче вбити незалежність України, примусити нас до капітуляції. Ми - мирний народ, ми мирна країна, але якщо зараз ми приймемо ультиматум Росії - ми втратимо свою країну», - наголосила Тимошенко.

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«Я пропоную діяти, але зберігати повній спокій та не приймати нав‘язану Росією агресію і не діяти за її планами, загострюючи ситуацію. Вони хочуть війну за сценарієм Абхазії та Осетії в Грузії», - зазначила екс-прем’єр.

Вона запропонувала наступний план дій: «Засідання Верховної Ради має бути скликане негайно. На ньому мають бути ухвалені такі рішення:

Перше. Прийняти звернення до Ради безпеки ООН з проханням негайно скликати в Києві Раду безпеки ООН.

Друге. Прийняти звернення до Європейського Союзу з пропозицією екстрено зібрати Раду Міністрів ЄС або саміт ЄС у Лівадійському палаці в Криму.

Третє. Ухвалити звернення до Європейського Союзу з пропозицією невідкладно, упродовж декількох днів, підписати з Україною Угоду про асоціацію, яка вже пройшла всі необхідні попередні процедури і повністю готова до реалізації.

Четверте. Прийняти рішення, яке підтвердить негайну готовність України на підписання Угоди з ЄС.

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П’яте. Прийняти звернення до країн західного світу з вимогою негайно взятися до виконання умов Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, враховуючи знаходження на території України об’єктів ядерної енергетики. Нам не потрібна війна, нам потрібна стратегія стримування агресії, яка буде застосована демократичним світом. І така стратегія сьогодні спрацює».

На думку Тимошенко, Україна зараз мусить стати місцем зібрання всього демократичного світу.

«Ми мусимо зробити так, що коли Росія збереться стріляти в Україну, то вона мусить знати, що в ці хвилини вона буде стріляти в увесь демократичний світ, який в цей час буде перебувати в Україні», - підкреслила Тимошенко.

«Європа і світ не мусять зрадити пам’ять українських героїв, які загинули під європейськими прапорами, виборюючи європейське майбутнє». – додала вона.

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Тимошенко звернулася до всіх громадян України «зберігати спокій та впевненість в мирному врегулюванню цієї складної ситуації».

«Я прошу всіх українців об’єднатися в цей складний момент. Наша головна зброя - повний спокій. Ми всі працюємо на дипломатичному рівні та переможемо», - підсумувала екс-прем’єр.