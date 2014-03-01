ГПУ оголосила незаконним призначення Аксьонова головою Криму і створення «Беркуту»

На цьому наголосив в. о. генерального прокурора України Олега Махніцький в заяві, переданій УНІАН.

«Відповідно до статті 2 Конституції Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною», - підкреслив Махніцький.

При цьому він нагадав про прийняття в останні дні незаконних рішень Верховною Радою Автономної Республіки Крим та окремими органами місцевого самоврядування України, що створює передумови для зміни державного та адміністративно-територіального устрою України.

«Зокрема, Верховною Радою Автономної Республіки Крим 27.02.2014 усупереч Конституції України, Конституції Криму, Законів України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» та «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» за відсутності погодження Президента України прийнято рішення про висловлення недовіри Раді міністрів АР Крим і припинення її діяльності та про призначення Аксьонова С.В. на посаду Голови Ради Міністрів АР Крим», - нагадав Махніцький.

За його словами, в Автономній Республіці Крим, містах Донецьку та Севастополі прийнято протиправні рішення про підпорядкування територіальних підрозділів правоохоронних органів України місцевим органам влади та самоврядування, створення місцевих правоохоронних органів.

«Також всупереч статті 137 Основного Закону України ухвалено рішення про призначення місцевого референдуму з питань державної самостійності Автономної Республіки Крим, що не відноситься до повноважень автономії. У Донецьку міською радою 1 березня 2014 року також прийнято рішення щодо проведення референдуму про подальшу долю Донбасу», - констатував в.о.генпрокурора.

«Для видимості законності таких дій приймаються рішення про проведення місцевих референдумів, незважаючи на відсутність для цього правових підстав», - зазначив Махніцький.

«Також органами самоврядування зазначених регіонів приймалися рішення щодо легітимності діючої офіційної влади України та законів, які приймаються останнім часом Верховною Радою України», - йдеться в заяві.

У зв’язку з цим Генеральна прокуратура України заявляє, що вказані рішення суперечать Конституції та Законам України, отже не створюють жодних правових наслідків.