Україна впустила в дім "троянського коня", тому має право розірвати Харківські угоди - політолог

Перебування ЧФ РФ в Криму може стати компромісом або ультиматумом Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародних програм Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що Україна поки що виграє війну стриманістю та своїм миролюбством, - йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

Наразі експерт не чув жодного слова підтримки на адресу Росії від інших країн. Також він похвалив українських військових, яким вистачає витримки.

Він зауважив, що цивілізовані країни повідомляють про оголошення війни, а Росія підступно розпочала нібито навчання в Криму і хоче перетворити на полігон всю територію України.

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Експерт вважає, що Україна має повне право на розрив Харківських угод та раніших договорів про перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму, бо одна із сторін грубо порушила умови перебування військових.

"Ми до себе в дім пустили "троянського коня" і зараз ми бачимо, як із нього вилазить ціла зграя невпізнаних людей із кулеметами та автоматами. Це найголовніша підстава, щоб від цієї загрози позбавитися раз і назавжди", - сказав Олексій Мельник.

Він зауважив, що саме перебування Чорноморського флоту РФ в Криму може стати ультиматумом або компромісом у переговорах із Росією, хоча діалог неможливо налагодити за один день.

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Експерт додав, що політика екс-президента Віктора Януковича із першого дня була спрямована на здачу України Росії, тому зараз потрібно показати російським політикам, що Україну слід поважати як рівного партнера. Наприклад, одна із прибалтійських країн, коли її почала тиснути Росія, вирішала, що краще мерзнути, але відмовитися від російського газу. Також свій статус країна може підвищити, якщо вступить до міжнародних інституцій.