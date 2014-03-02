Верховна Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в Україні

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради на сайті парламенту.

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Зокрема, спираючись на цілі та принципи, проголошені у Статтях 1, 2 та 5 Статуту Організації Об’єднаних Націй, Верховна Рада України заявляє:

1. Україна є суверенна, незалежна держава, з цілісною, недоторканою територією, а будь-яке військове втручання у внутрішні справи держави є неприпустимим.

2. Автономна Республіка Крим є невід`ємною складовою частиною України на територію якої поширюється дія Конституція України та законів України.

3. Неприпустимість територіальних претензій до України закріплена та гарантована Будапештським Меморандумом 1994 року, Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією та Україною 1997 року.

4. Про вимогу неухильного виконання базових Угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, а саме негайного відведення військ в місця їх дислокації. Будь-яке пересування військовослужбовців, техніки та озброєнь має здійснюватися виключно за погодженням із компетентними органами України відповідно до вищевказаних Угод та законодавства України.

5. Про звернення до Президента Російської Федерації В.В.Путіна не допустити введення Збройних сил Російської Федерації на територію України.

6. Україна гарантує захист основоположних прав і свобод усіх громадян, які проживають на території України, в тому числі права на вільне використання мови, свободу віросповідання та світогляду.

7. Проведення місцевих референдумів можливо лише у відповідності до Конституції України та спеціального Закону.

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8. Будь-який конфлікт повинен вирішуватись виключно мирним шляхом без застосування сили, за участі міжнародного посередництва ОБСЄ, ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, СНД, країн Будапештського меморандуму.

9. Україна дотримується всіх раніше підписаних угод та домовленостей і забезпечить проведення чесних та прозорих президентських виборів за участі міжнародних спостерігачів.

10. Прийняття цієї Постанови є виявом волі та єдності усього Українського народу - громадян усіх національностей.