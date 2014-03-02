Війна проти України закінчиться розпадом Росії - політолог

Про це заявляє директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД Сергій Пархоменко.

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«Росія не готова вести повномасштабну війну. Це так чи інакше відіб’ється на економіці Росії, це збурить протести, адже більшість росіян проти війни. В першу чергу слід очікувати повстань в мусульманських автономних республіках на Кавказі, а потім – в Татарстані і Башкортостані», - сказав він.

Пархоменко також додав, що Росії доведеться зіткнутися не лише з українськими Збройними Силами, опором кримських татар, українських загонів, за Україну будуть воювати також добровольці з Чечні, з Грузії, з Туреччини, з Прибалтики, Польщі і ще ряду країн Європи. ”Для Москви все закінчиться крахом, економіка буде підірвана, довіра буде втраченою, в РФ почнуться сепаратистські відцентрові рухи, почастішають терористичні акти, протягом декількох років від Росії відколеться ряд територій – на Кавказі, в Поволжі та на Далекому Сході”, - підсумував Пархоменко.