Тимошенко каже, що Росія ввела війська в Україну через Януковича

"Вони довго називали нас братнім народом. Тоді питання - за що братньому народу оголосили війну?" - запитала Тимошенко.

"Причиною початку військової агресії проти України є те, що внаслідок нашої європейськоїї революції ми вибороли собі повну свободу, відкрили собі шлях до Європи та відсторонили підлеглу до Росії владу Януковича. Росія з цим не змирилася. Вони вирішили тепер привласнити Україну силою зброї", - заявила екс-прем'єрка, повідомляє ТСН.

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Крім того, вона вважає, що силою зброї сусіди намагаються зробити Україну частиною Російської федерації. "Зараз нам поставили жорский ультиматум. Вони заявили, що припинять військову агресію, але тільки у випадку, що ми з вами повернемо в Україну Януковича та всю його корумповану криваву банду до повної влади в Україні", - розповіла Тимошенко.

Вона додала, що цей ультиматум з різних причин категорично не можна приймати.